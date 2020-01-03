4.8 مليار دولار حجم صادرات المحتويات الثقافية الكورية في النصف الأول من العام الماضي

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بلغ حجم صادرات المحتويات الثقافية الكورية في النصف الاول من العام الماضي 4.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة المحتويات الإبداعية الكورية اليوم الاثنين.ومن بين المحتويات الثقافية التصديرية الرئيسية، الشخصيات الكرتونية والرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية.واحتلت ألعاب الكمبيوتر المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات حيث بلغت حصتها من إجمالي حجم صادرات المحتويات الثقافية 69.2% بقيمة 3 مليارات و333.3 مليون دولار، تلتها الشخصيات الكرتونية والموسيقى.أما حجم مبيعات صناعات المحتويات الثقافية في النصف الأول من العام الماضي فبلغ 58 تريليون و100 مليار وون، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.