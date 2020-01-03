الطفيلي يفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي في غولدن غلوب 77

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حقق فيلم "الطفيلي" الكوري من إخراج المخرج "بونغ جون هو" انجازا آخر.وفاز الفيلم المرشح لثلاث جوائز لأفضل مخرج ، وأفضل فيلم ، وأفضل فيلم أجنبي، بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع الجوائز ل"غولدن غلوب 77" الذي أقيم يوم أمس الأحد في الولايات المتحدة.وكانت الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما قد اختارت فيلم "الطفيلي" للفوز بجائزتي أفضل تصوير وأفضل سيناريو، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أول من أمس السبت.ويذكر أن فيلم "الطفيلي" كان قد فاز بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي العام الماضي، ليستمر في الحصول على جوائز وترشيحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ترشيحات لثلاث من جوائز "غولدن غلوب".وبذلك تضاعفت الآمال، بحصول هذا الفيلم على جائزة في حفل توزيع جوائز "أوسكار" الذي سيقام يوم التاسع من شهر فبراير القادم.