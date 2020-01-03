ألمانيا تسمح لإحدى جامعاتها بتبادل الطلبة مع جامعة كورية شمالية

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سمحت الحكومة الألمانية لمجموعة من الطلاب الكوريين الشماليين بالمشاركة في دورة تدريبية لغوية في ألمانيا.وأصدرت الحكومة الألمانية تأشيرات دخول لفائدة مجموعة من الطلاب في جامعة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، للسماح لهم بحضور تلك الدورة.ووصل إلى ألمانيا يوم السبت الماضي 12 طالبا من القسم الألماني بالجامعة الكورية الشمالية يرافقهم أستاذان.وسيشارك الطلاب الكوريون الشماليون في الدورة التدريبية في اللغة الألمانية التي ستمتد لثلاثة أسابيع في مركز اللغات بجامعة برلين الحرة.ووقعت جامعة برلين الحرة الألمانية مذكرة تفاهم مع جامعة "كيم إيل سونغ" الكورية الشمالية حول التبادل الأكاديمي، حيث استقبلت الطلاب الكوريين الشماليين لأول مرة كجزء من برنامج التبادل.ويبدو أن موافقة الحكومة الألمانية على استضافة الطلاب الكوريين الشماليين جاء استنادا إلى أن التبادل الأكاديمي والثقافي مع كوريا الشمالية ضروري رغم العقوبات الدولية الصارمة المفروضة على بيونغ يانغ.