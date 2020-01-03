ترامب: كيم جونغ أون قد يخلف وعده بنزع السلاح النووي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يخلف وعده بشأن نزع السلاح النووي، لكنه أضاف أن "كيم" قد يفعل ذلك.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات أمس الأحد على متن طائرة "إير فورس وان" في طريق عودته إلى واشنطن بعد قضاء أسبوعين في فلوريدا.وتم تفسير التصريحات بأنها رسالة تحذير من "ترامب" للزعيم الكوري الشمالي بعدم كسر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة عام 2018، بعد أن هدد "كيم" بالتخلي عن قراره المعلن بشأن التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم" قد قال إن العالم قد يشهد قريبا "سلاحا إستراتيجيا جديدا" وذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية الذي عقد الأسبوع الماضي.ويرى المراقبون أن تعليقات "ترامب" بأن "كيم" قد يفي بوعده، دليل على أن واشنطن تراقب علامات تشير إلى تجربة صاروخية باليستية عابرة للقارات قد تجريها بيونغ يانغ.