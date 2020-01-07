كوريا الجنوبية الأولى عالميا في بناء السفن للعام الثاني على التوالي

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احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها كقائدة عالمية في مجال بناء السفن.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الاثنين إن الشركات الكورية تفوقت على جميع الشركات الأخرى حول العالم في العام الماضي، حيث فازت بطلبيات يبلغ حجمها 9 ملايين و430 ألف طن مكافئ من بين إجمالي طلبيات بناء السفن عالمياً، الذي بلغ 25 مليونا و290 ألف طن مكافئ في عام 2019، وقد جاءت الصين في المرتبة الثانية، وتلتها اليابان ثم إيطاليا.ويذكر أنه في العام الماضي عادت كوريا الجنوبية إلى الظهور كأكبر مصدر لبناء سفن في العالم، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات، حيث فازت الشركات الكورية بعقود حجمها 12 مليونا و630 ألف طن مكافئ، أي بنسبة 44,2% من إجمالي حجم طلبيات بناء السفن على مستوى العالم.