كيبكو تبدأ في تعويض ضحايا حرائق الغابات في كانغ وان

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بدأت شركة كوريا للطاقة الكهربائية، "كيبكو"، التي تديرها الدولة، في تنفيذ عملية تعويض ضحايا حرائق الجبال الهائلة التي اجتاحت مقاطعة "كانغ وان" في شرق البلاد، في شهر أبريل من العام الماضي.وجاءت هذه الخطوة يوم أمس الاثنين بعد أسبوع من توصل الشركة إلى اتفاق بشأن مستوى التعويض مع ممثلي المتضررين من الحرائق التي اشتعلت لأول مرة في مدينة "كوسونغ" يوم الرابع من أبريل.وكانت شركة "كيبكو" قد وافقت يوم 30 ديسمبر على تغطية 60% من الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الحرائق التي تبين أنها نجمت عن إهمال في عمليات إدارة الشركة لأعمدة المرافق التي أقيمت في تلك المنطقة الجبلية المتضررة، ولكن تم بعد ذلك تعليق تنفيذ الاتفاق، حيث طالبت مجموعة من الضحايا بمستوى أعلى من التعويض.وكانت حرائق الغابات المدمرة التي انتشرت بسرعة نتيجة للرياح القوية، قد أدت إلى مقتل شخصين، وحرق أكثر من ألفي هكتار من الأراضي، وتدمير العديد من المنازل والمباني.