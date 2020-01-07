السياسية المعارضة تتعهد بعدم تعطيل مشروعات قوانين معيشة الشعب

أكد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي على أنه سوف يتوقف عن تعطيل عملية التصديق على مشروعات القوانين ذات الصلة بمعيشة الشعب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "شيم جيه تشول" خلال اجتماع مع عدد من الصحفيين، عقب الاجتماع العام للحزب المحافظ، الذي عُقد بعد ظهر أمس الاثنين.

وقال "شيم" إن هذا التوجه يستهدف إعطاء الأمل للجمهور، واقترح على الحزب الديمقراطي الحاكم أن يتم عقد جلسة عامة برلمانية يوم الخميس بحيث تتناول الأحزاب أولاً الحصول على موافقة البرلمان على حوالي 170 من مشروعات القوانين التي تتعلق بمعيشة الشعب قبل التعامل مع مشروعات القوانين الأخرى المعلقة.

وأوضح أن حزبه يرى أنه سيكون من الأفضل عقد تلك الجلسة البرلمانية بعد انعقاد جلسة الاستماع للمرشح لمنصب رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون"، التي ستبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر يومين.

