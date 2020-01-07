مجلس الأمن القومي الكوري يناقش أزمة الشرق الأوسط

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عقد مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعًا طارئًا يوم أمس الاثنين لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في تلك المنطقة.وأعلن المكتب الرئاسي في بيان صحفي أن اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي قد عقدت اجتماعا برئاسة رئيس مكتب الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ". وأوضح البيان أن أعضاء اللجنة أعربوا عن أملهم في أن تستقر الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط فورا، كما فحص الأعضاء عن كثب الآثار المحتملة للوضع الإقليمي على سلامة رعايا كوريا الجنوبية والشركات والسفن الكورية هناك، فضلاً عن بحث "تدابير للمساهمة في جهود المجتمع الدولي للمساعدة على استقرار الوضع الأمني في الشرق الأوسط".وصرح مسؤول حكومي بأنه تم أيضا بحث الخيارات الممكنة فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة من كوريا المشاركة في التحالف العسكري في مضيق "هرمز" قبالة سواحل إيران.ويذكر أن حكومة كوريا الجنوبية قد ظلت تدرس ما إذا كانت ستنشر وحدات في تلك المنطقة، وسط تكهنات بأن وحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية لمكافحة القرصنة، التي تتمركز حاليا في خليج عدن، يمكن إعادة نشرها في منطقة مضيق "هرمز".