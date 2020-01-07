مستشار الأمن القومي الكوري يزور واشنطن لإجراء محادثات ثلاثية

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من المقرر أن يزور كبير المستشارين الأمنيين للرئيس الكوري "مون جيه إين" العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع للمشاركة في محادثات أمنية ثلاثية رفيعة المستوى تشمل أيضا الولايات المتحدة واليابان.وقال مصدر مسؤول إن مدير مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ أوي يونغ" سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.كما أوضحت مصادر دبلوماسية أن "تشونغ" سيلتقي بنظيريْه الأمريكي والياباني: "روبرت أوبراين" و"شيجيرو كيتامورا"، في واشنطن، غدا الأربعاء.وتأتي زيارة "تشونغ" بعد أن هدد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأسبوع الماضي بالكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" خلال المستقبل القريب، وألمح إلى أن بلاده سوف تستأنف تجاربها في الصواريخ الباليستية النووية والعابرة للقارات.وبينما من المتوقع أن تتصدر قضايا كوريا الشمالية جدول أعمال الاجتماع الثلاثي، من المرجح أيضا أن تتم مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط مع ارتفاع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.