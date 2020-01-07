جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء اليوم

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من المقرر أن تبدأ جلسة تأكيد برلمانية للمرشح لمنصب رئيس الوزراء، "تشونغ سيه كيون"، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة بجلسات التأكيد، جلسة استماع على مدار يومين لـ"تشونغ"، ابتداء من الساعة الـ10 من صباح اليوم.وقد ندد حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بقرار الرئيس "مون جيه إين" بترشيح "تشونغ"، بحجة أن تعيين رئيس البرلمان السابق في منصب رئيس الوزراء ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والإدارية والقضائية في البلاد.ومن جانبه، رفض "تشونغ" تلك الانتقادات في رسالة إلى البرلمان، حيث قال إن ترشيحه في هذا المنصب قد ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات إذا كان هو الرئيس الحالي للبرلمان. وأوضح أنه يُسمح لأعضاء البرلمان بالعمل في منصب رئيس الوزراء وفقًا لقانون البرلمان نفسه.ومن المتوقع خلال جلسة الاستماع أن يثير الحزب المعارض أيضًا مزاعم بأن "تشونغ" قد تهرب من الضرائب وأبلغ عن ممتلكاته بشكل خاطئ.