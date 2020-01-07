كوريا تسجل أول نمو في فائض الحساب الجاري خلال 9 أشهر

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سجلت كوريا الجنوبية أول نمو في فائض الحساب الجاري لأول مرة منذ تسعة أشهر، في شهر نوفمبر الماضي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري، اليوم الثلاثاء، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 5 مليارات و970 مليون دولار في شهر نوفمبر، بزيادة قدرها 840 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام قبل الماضي.ويمثل هذا الفائض أول نمو سنوي منذ فبراير من العام الماضي.ومع ذلك، يعتبر هذا الفائض انخفاضا مقارنة بالفائض البالغ 7 مليارات و830 مليون دولار المسجل في شهر أكتوبر.وقال البنك المركزي إن الصادرات الكورية قد انخفضت في نوفمبر بنسبة 10,3% على أساس سنوي، لتصل إلى 46,5 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 11,7% لتصل إلى 39 مليارا و110 مليون مليار دولار.ويذكر أن صادرات كوريا الجنوبية قد ظلت تنخفض على مدار 12 شهرًا متتالية منذ شهر ديسمبر من عام 2018.