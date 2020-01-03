كيم جونغ أون يزور موقعا للبناء في أول نشاط له خلال عام 2020

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أفادت الأنباء بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد زار موقعا لإنشاء مصنع للأسمدة، في خطوة واضحة للتأكيد على الاعتماد الاقتصادي على الذات، وسط التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن "كيم" قد تابع عمليات بناء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في "سون تشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ آن".وأوضح التقرير أن "كيم" ذهب إلى الموقع "باعتباره المحطة الأولى في جولاته الميدانية خلال العام الجديد"، من أجل التأكيد على أن "بناء المصنع هو أحد أبرز المهام الاقتصادية لعام 2020".وتعهد "كيم" خلال الزيارة بتقديم الدعم المالي للمشروع من حزب العمال الحاكم، وحث الحزبَ والوزارات ذات الصلة على دعم بناء ذلك المصنع.وتعد زيارة "كيم" لهذا الموقع أول نشاط علني له خلال العام الجديد، وتأتي بعد أيام من غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني بارز.