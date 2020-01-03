سيول تحث واشنطن على إبداء المرونة في المحادثات مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

دعا المستشار الأمني للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، الولايات المتحدة إلى إبداء المزيد من المرونة من أجل كسر الجمود الراهن في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية. جاء ذلك خلال مشاركة "مون تشونغ إين" يوم أمس الاثنين في منتدىً عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونظمه "مركز المصلحة الوطنية" البحثي الأمريكي، حيث دعا كلا من كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى التوصل إلى حل وسط في تلك المحادثات. وقال المستشار "مون" إن رأيه الشخصي هو أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر "مرونة وواقعية". وأضاف أن استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة في "نزع الأسلحة النووية أولاً، ثم مكافأة كوريا الشمالية"، لن تنجح. وقال "مون" أيضًا إن الوقت قد حان للنظام الكوري الشمالي للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل مناقشة الشروط المحتملة للتوصل إلى اتفاق، موضحا أن كل جانب من الجانبين بحاجة إلى التوصل إلى نوع من نهج التسوية، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر جرأة. وأشار المسؤول الكوري الجنوبي أيضا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكسر الجمود من خلال تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الأخير الذي اقترحته الصين وروسيا بشأن تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية. وقال "مون" إن الاقتراح الحالي معيب لأنه لا يطلب من كوريا الشمالية اتخاذ خطوات لنزع سلاحها النووي، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يمكن أن تسعى إلى التوصل إلى قرار إبداعي.