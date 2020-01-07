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السياسية

رصد طائرات مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية قبيل عيد ميلاد كيم جونغ أون

Write: 2020-01-07 12:42:34

رصد طائرات مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية قبيل عيد ميلاد كيم جونغ أون

Photo : YONHAP News

حلقت طائرة مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية أمس الاثنين، قبل يومين فقط من عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
ووفقًا لموقع تتبع الطيران الخاص "إيركرافت سبورتس"، فقد رُصدَت طائرة من طراز "آر سي- 135 دبليو" على ارتفاع 9.4 كم فوق كوريا الجنوبية، في وقت لم يتم الكشف عنه.
وقد تم رصد نفس الطراز الذي يستخدم للكشف عن الإشارات الدالة على وجود إطلاق صاروخي وشيك فوق شبه الجزيرة في 30 و31 ديسمبر والأول من يناير.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن البنتاغون يتوقع إمكانية قيام كوريا الشمالية باستفزاز في عيد ميلاد "كيم" في الثامن من يناير، أو في عيد ميلاد والده "كيم جونغ إيل" في 16 فبراير.
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