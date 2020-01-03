مون يتناول الاقتصاد والعلاقات بين الكوريتين في خطاب العام الجديد

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في أن تعمل كوريا الجنوبية والشمالية معًا لتهيئة الظروف للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة كوريا الجنوبية.وكشف "مون" عن آماله في خطاب تلفزيوني بمناسبة رأس السنة في مكتب الرئاسة اليوم الثلاثاء.وأعرب "مون" عن أسفه لأن التعاون بين الكوريتين لم يحرز تقدمًا كبيرًا في العام الماضي، وقال إن الحكومة سوف تدرس سبب فشلها في تلبية توقعات الجمهور بشأن العلاقات بين الكوريتين.كما أكد أن الحكومة ستواصل المضي قدمًا لصنع السلام مع الشمال.وأكد الرئيس على أن السلام في شبه الجزيرة الكورية ليس خيارًا، بل هو المسار الذي يجب اتباعه على الرغم من أي صعوبات.ومن ناحية أخرى، تعهد الرئيس بأن تقوم الحكومة بتحسين الاقتصاد بطريقة ملموسة، وأشار إلى أن الابتكار سيساعد على إنعاش الاقتصاد، وتعهد بمواصلة الجهود الحكومية لتنمية تنافسية الشركات الناشئة وتعزيز الأساس الذي تقوم عليه الثورة الصناعية الرابعة في البلاد.كما تطرق الرئيس إلى الحاجة إلى تحسين العلاقة مع اليابان، واصفًا إياها بـ "أقرب جيران" لكوريا الجنوبية، وتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات الثنائية.ودعا طوكيو إلى سحب قيود التصدير لتحسين العلاقات بسرعة أكبر.