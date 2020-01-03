السفير الكوري لدى واشنطن يسلم أوراق اعتماده للرئيس ترامب

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سلّم السفير الكوري الجديد لدى واشنطن "لي سو هيوك" أمس الاثنين أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وفي حفل التسليم، طرح الرئيس "ترامب" سؤالا للسفير الكوري "لي" حول الأوضاع الراهنة في كوريا الشمالية.وردا على هذا السؤال، عبر السفير "لي" عن أمله في أن يستمر الرئيس "ترامب" في لعب دور ريادي في حل القضية النووية لكوريا الشمالية وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث قال الرئيس الأمريكي إنه سيفعل ذلك.وطلب "ترامب" من السفير الكوري نقل تحياته الحارة للرئيس الكوري "مون جيه إين".وقد تم تسليم أوراق اعتماد السفير الكوري الجديد "لي سو هيوك" إلى الرئيس "ترامب" بعد شهرين من تولي منصبه يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.