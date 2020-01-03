كبيرة مستشاري البيت الأبيض : واشنطن تراقب ما يفعله كيم جونغ أون

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قالت كبيرة مستشاري البيت الأبيض "كيليان كونواي" إن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب ما يفعله الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضافت في تصريحات أدلت بها للصحفيين أن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" قد قال للرئيس المنتخب "دونالد ترامب" إن قضية كوريا الشمالية ستكون أكبر التحديات لحكومته.وأكدت "كونواي" أن الرئيس "ترامب" يواجه تلك التحديات ضمن إطار جهوده الهادفة إلى تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقالت إن الولايات المتحدة تواصل فرض عقوبات على كل من كوريا الشمالية وإيران.وجاءت تصريحات "كونواي" معربة عن قلق واشنطن من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية على خلفية تصريحات الزعيم "كيم جونغ أون" التي أدلى بها في أواخر العام الماضي والتي قال فيها إن العالم سيشهد سلاحا إستراتيجيا جديدا.وكان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد قال أول من أمس الأحد إنه لا يعتقد أن الزعيم "كيم جونغ أون" سوف يخلف وعده بشأن نزع السلاح النووي، لكنه أضاف أن "كيم" قد يفعل ذلك.وتم تفسير هذه التصريحات بأنها رسالة تحذير من "ترامب" للزعيم الكوري الشمالي بعدم كسر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة عام 2018، بعد أن هدد "كيم" بالتخلي عن قراره المعلن بشأن التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.