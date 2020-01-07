مون يتعهد بمواصلة الإصلاح حتى استعادة ثقة الشعب

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس "مون جيه إين" بمواصلة إصلاح جميع أركان المجتمع الكوري الجنوبي، حتى يتم استعادة ثقة الشعب في مؤسسات السلطة.جاء ذلك في خطاب "مون" بمناسبة العام الجديد الذي ألقاه اليوم الثلاثاء.وفي إشارة إلى موافقة البرلمان على مشروع قانون إصلاح النيابة، قال "مون" إنه سيواصل مساعيه لاستكمال الإصلاحات القانونية والمنهجية والإدارية في البلاد.وقال الرئيس إن مشروع قانون إنشاء وكالة تحقيق خاصة في فساد كبار المسؤولين يعد جزءًا من الإطار المؤسسي لضمان عدم استغلال أي شخص لسلطاته وأن يتم تطبيق النظام القانوني على قدام المساواة بين الجميع.وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل سلطات التحقيق بين النيابة والشرطة، قال "مون" إنه يتوقع أن يصبح المجتمع الكوري أكثر عدلًا بمجرد إقراره.وتعهد "مون" بالتواصل مع المواطنين ومع منافسيه السياسيين، مؤكدًا على ضرورة توحد البلاد في حقبة التغيرات السريعة والمنافسة العالمية.