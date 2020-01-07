مون يقترح تسجيل المنطقة منزوعة السلاح في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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اقترح الرئيس "مون جيه إين" ألا تتخلى الكوريتان عن هدفهما المتمثل في إعادة ربط السكك الحديدية المقطوعة بين البلدين.وكشف "مون" عن خططه للعلاقات بين الكوريتين في خطاب رأس السنة اليوم الثلاثاء.وقال إن سيول كانت تتوقع أن يؤدي التقدم في الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، ولكن مع توقف المحادثات النووية ووصولها إلى طريق مسدود، سوف تواصل سيول ما تستطيع بذله لإحياء زخم السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما تعهد بمواصلة الجهود لتحقيق الاستضافة الكورية المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، ودعا الشمال إلى المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال وكرة الطاولة في كوريا الجنوبية هذا العام.وقال إن الكوريتين تنتميان إلى ما أسماه "مجتمع الحياة"، مضيفًا أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يؤمن بنفس الشيء.وقال إنه يتعين على الجانبين العمل على تهيئة الظروف المناسبة لزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى سيول.كما اقترح "مون" أن تشترك الكوريتان في تقديم طلب إلى اليونسكو لتسجيل المنطقة منزوعة السلاح في قائمة التراث العالمي.