كوريا الجنوبية تدرس استخدام احتياطي النفط إذا تفاقمت أزمة الشرق الأوسط

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قال نائب وزير المالية اليوم الثلاثاء إن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران سيكون لها آثار محدودة على المدى القصير على إمدادات النفط في البلاد.وقدم نائب وزير المالية "كيم يونغ بوم" التقييم خلال اجتماع مع نواب وزراء الاقتصاد.وقال "كيم" إن أزمة الشرق الأوسط سيكون لها تأثير محدود على أسعار النفط العالمية في ضوء القدرة الإنتاجية العالمية، مشددًا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في السوق العالمية.لكنه قال إن الحكومة ستبقى في حالة تأهب لاتخاذ الإجراءات السريعة والجريئة عندما ترتفع التقلبات وفقًا لخطة طوارئ.وقال "كيم" أيضًا إن الحكومة ستدرس استخدام النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، إذا نشأت أزمة فيما يتعلق بإمدادات النفط.