مون يتعهد بنجاح حملته على المضاربات العقارية

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" بنجاح حملة إدارته ضد المضاربات العقارية، وخلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة اليوم الثلاثاء، أكَّد "مون" من جديد رغبته في تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان المحلي، وحماية المحتاجين إلى الإسكان بالفعل واحتواء المضاربة العقارية.وتعهد الرئيس أيضًا بتوسيع المعروض من المنازل بحيث يضمن للعروسين والعزاب توفر المساحات السكنية.وتعد هذه المرة الأولى التي يصف فيها الرئيس سياسته العقارية بأنها "حملة ضد المضاربات العقارية"، مما يشير إلى أنه قد يصدر لوائح إضافية لتشديد الرقابة على السوق.ونظرًا لأن وزير الأراضي المكلف بتنفيذ السياسات العقارية لن يترشح في الانتخابات العامة في أبريل، فمن المتوقع أن يقوم "مون" بوضع إجراءات مثل فرض ضرائب أعلى على مالكي أكثر من منزل وتوسيع نطاق المناطق الخاضعة للوائح.