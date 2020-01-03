المعسكر المحافظ يناقش إمكانية التحالف للفوز في الانتخابات القادمة

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اجتمع حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي مع الأحزاب والجماعات المدنية المحافظة الأخرى معًا لمناقشة إمكانية إبرام تحالف فيما بينها قبل إجراء الانتخابات العامة القادمة في أبريل.وشارك في الاجتماع الذي عُقد في وسط سيول يوم أمس الثلاثاء كل من "تشونغ مي كيونغ" عضوة المجلس الأعلى للحزب، و"تشونغ بيونغ غوك" عضو الحزب "المحافظ الجديد" المنشق عن حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، وعدد من الشخصيات الأخرى.وقال "سونغ بوك" رئيس المجموعة المنظمة للاجتماع إن 40% من المواطنين الكوريين الجنوبيين ينتمون إلى المعسكر المحافظ اليميني، بينما ينتمي 30% إلى اليساريين، و30% إلى الوسطيين. وأضاف أن الوسطيين يعتبرون أقرب إلى يمين الوسط، وبالتالي فإن المحافظين سوف يفوزون في الانتخابات طالما ظلوا غير مقسمين.وكان "هوانغ كيو آن" رئيس حزب "كوريا الحرة" قد أعلن رسمياً أول من أمس الاثنين عن خطته لتشكيل تكتل من المعارضة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 15 أبريل، موضحا أنه سيسعى إلى إنشاء لجنة تدعو لمشاركة أي شخص يشاطره الرؤية السياسية لحزبه.