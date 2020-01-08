انخفاض حاد في عدد المسافرين الكوريين عبر البحر إلى اليابان

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انخفض عدد ركاب الرحلات البحرية المتجهة إلى اليابان من كوريا الجنوبية بنحو 80% خلال النصف الثاني من العام الماضي نتيجة للمقاطعة المطولة من قبل الكوريين الجنوبيين للسلع والخدمات اليابانية، ردا على القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها إلى سيول.وقال المكتب الإقليمي للمحيطات ومصائد الأسماك في ميناء "بوسان" الكوري أمس الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين يستقلون الرحلات البحرية إلى أربع مناطق يابانية انطلاقا من بوسان قد بلغ 222 ألفًا و840 شخصًا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض نسبته 76,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وأوضح المكتب أن عدد المسافرين إلى "تسوشيما" قد انخفض بنسبة 84,6% ليصل إلى 88 ألفًا، مما تسبب في تعليق معظم الرحلات البحرية التي تعمل بين المنطقتين.كما انخفض عدد المسافرين في الرحلات إلى "فوكوكا" و"شيمونوسيكي" و"أوساكا" بنسبة تزيد عن 60% على أساس سنوي خلال فترة الستة أشهر.