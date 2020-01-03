السفير الأمريكي يأمل في إرسال قوات كورية إلى مضيق هرمز

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أعرب السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء عن أمله في أن ترسل سيول قوات للمساعدة في حماية مضيق "هرمز" وسط التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.وكشف السفير عن هذا الموقف في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط هي مصدر للكثير من الطاقة في كوريا الجنوبية. ويذكر أن هذه التصريحات تعتبر تكرارا لما ورد في تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين الآخرين الذين دعوا الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى المساهمة في عمليات الأمن البحري في المنطقة.وأشار "هاريس" إلى أن 20% من تجارة النفط العالمية، وأكثر من 70% من واردات كوريا الجنوبية من النفط، تمر عبر مضيق "هرمز".وفيما يتعلق بمحادثات تقاسم التكاليف الدفاعية بين سيول وواشنطن، أوضح "هاريس" أن الجانبين في المرحلة النهائية من مفاوضاتهما، وقال إنه يتعين أن ننتظر لنرى نتائج المفاوضات في الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن رئيس فريق التفاوض الأمريكي متفائل.ويذكر أنه من المقرر أن يعقد الجانبان جولة سادسة من تلك المحادثات خلال الأسبوع القادم في واشنطن.