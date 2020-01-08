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السياسية

ترامب يؤكد التزامه بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Write: 2020-01-08 10:13:19

ترامب يؤكد التزامه بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من جديد التزامه بتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها "ترامب" إلى سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى واشنطن.
وأعلنت السفارة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء، أن "ترامب" كتب هذه الرسالة يوم الاثنين ردا على خطاب السفير "لي سو هيوك"، المصاحب لأوراق اعتماده.
وأوضحت السفارة أن "ترامب" أكد من جديد في رسالته التزام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل.
كما أعرب "ترامب" عن أمله في أن يتم تعميق التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المعدلة في العام 2019.
ونقلت السفارة الكورية عن "ترامب" قوله إن تعيين السفير "لي" يدل على مرونة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كما أشاد "ترامب" بالتحالف بين البلدين، ووصفه بأنه "محور السلام والأمن الإقليميين".
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