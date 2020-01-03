المكتب الرئاسي ينفي تقريرًا عن زيارة شي إلى كوريا الجنوبية

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نفى المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء تقريرا إعلاميا قال إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" سوف يزور كوريا الجنوبية في شهر مارس القادم.وصرحت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية الكورية "كو مين جونغ" فى رسالة نصية بعثت بها إلى الصحفيين بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد في هذا الشأن، وأن المشاورات جارية بين البلدين حول زيارة الرئيس الصيني.كما صرح مصدر مسؤول في الرئاسة للصحفيين أيضا يوم أمس بأن زيارة "شى" نهائية تقريبا رغم أن الجانبين يحتاجان إلى التنسيق النهائي بشأن المواعيد.وكان مكتب الرئاسة الكورية قد أعلن الشهر الماضي أنه من "شبه المؤكد" أن يقوم "شي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام.وقد دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" نظيره الصيني لزيارة سيول في المستقبل القريب، وذلك خلال محادثات القمة التي عُقدت بينهما في بكين الشهر الماضي.وسوف تكون هذه الزيارة، إذا تحققت، هي الأولى من نوعها منذ حوالي ست سنوات، وأيضا الأولى منذ أن تولى الرئيس "مون" السلطة رسميا في عام 2017.