المحكمة الدستورية ترفض التماسا حول مسألة رفع الحد الأدنى للأجور

قضت المحكمة الدستورية بأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في العامين الماضيين لم تنتهك حقوق إدارة الشركات وحقوق الملكية.وقالت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء إنها رفضت التماساً تقدمت به جمعية من الشركات الصغيرة حول قيام وزارة العمل والتوظيف برفع للحد الأدنى للأجور في عاميْ 2018 و2019.ويذكر أن الحد الأدنى للأجور قد زاد بنسبة 16,4% على أساس سنوي في عام 2018، ثم بنسبة 10,9% في العام التالي، ليصل إلى 8 آلاف و350 وون.وادعت الجمعية أن الوزارة رفعت الأجور بمعدل أعلى ثلاث مرات من السنوات السابقة، وبالتالي تم إضعاف حقوق الملكية للشركات وإدارة الشركات، وهو ما اعتبرته انتهاكا للدستور.وعلى الرغم من أن المحكمة أقرت بأن معدلات الزيادة في عاميْ 2018 و2019 كانت أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، إلا أنها رفضت الالتماس، موضحة أنه من الصعب التوصل إلى أن تلك الزيادات تم تحديدها بشكل غير منطقي.