انخفاض بنسبة 53 بالمائة في الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات في 2019

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قالت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء إن أرباحها التشغيلية انخفضت بحوالي 53% في العام الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن الشركة الكورية، التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة الرقمية على مستوى العالم، بلغت الأرباح التشغيلية لسام سونغ 27 تريليونا و710 مليارات وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 52,95% مقارنة بما كانت عليه في العام الأسبق.وقدرت الشركة إجمالي حجم مبيعاتها السنوية من المنتجات التكنولوجية بـ229 تريليونا و520 مليار وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 5,85% على أساس سنوي، ليسجل حجم المبيعات السنوي للشركة أقل رقم منذ عام 2016.وأشار التقرير إلى أن الأرباح التشغيلية للربع الرابع من العام الماضي قد تراجعت بنسبة 34% على أساس سنوي، لتصل إلى 7,1 تريليون وون، بينما وصل حجم المبيعات في الربع الرابع إلى 59 تريليون وون، بانخفاض نسبته 0,46% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وبانخفاض نسبته 4,84% مقارنة بالربع الثالث.