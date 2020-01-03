طرح سيارة بي إم دبليو كهربائية مزودة بأجهزة سامسونغ

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من المقرر أن يتم تزويد سيارات بي إم دبليو الكهربائية بوحدة التحكم عن بعد من الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة والتي تعاونت شركتا "سامسونغ" و"هارمان" في تطويرها.صرحت "سامسونغ" بذلك اليوم الأربعاء مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل أول مثال على التطبيق الفعلي للوحدة على السيارات.ومن المتوقع أن يتم إنتاج السيارات الكهربائية بعلامة "أي نيكست" تجاريا بدءا من العام القادم.وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية أظهرت تقنية الوحدة في معرض إلكترونيات المستهلك لعام 2020 المقام في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.وتقدم الوحدة كمية كبيرة من المعلومات إلى السيارات في الوقت الحقيقي وتوفر مختلف أنواع خدمة السيارات المتصلة بحيث يمكن لركاب السيارات المزودة بها استجلاب المحتويات والخرائط عالية الوضوح وعقد الاجتماعات عبر الشاشة دون انقطاع في أثناء سيرها حسب شرح الشركة.وقال "بارك جونغ هوان " نائب شركة "سامسونغ" في مجال الأجهزة الكهربائية إن الوحدة فازت بعقديْن آخرين بالفعل متوقعا أن تحتل شركة "هارمان" المركز الأول في العالم في مجال وحدات التحكم عن بعد من الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة.وأشار إلى أن مبيعات "هارمان" في مجال الأجهزة الكهربائية تزداد بمقدار 10 % سنويا، مضيفا أن حجم مبيعاتها بلغ أكثر من مليار دولار سنويا متجاوزا أهداف المبيعات السنوية.كما توقع أيضا أن تسجل المبيعات مستوى رقمين من نسبة النمو خلال عامي 2022 و2023 .