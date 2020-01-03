واشنطن لا تزال تعلق آمالا على الحوار النووي مع بيونغ يانغ

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صرح "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي أمس الثلاثاء بأنه لا يزال يعلق آمالا على المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.وتعيد تصريحات المسؤول الأمريكي التأكيد على المفاوضات كأساس للحيلولة دون استمرار بيونغ يانغ في ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة وتنفيذ مزيد من الاستفزازات.وقال الوزير الأمريكي في إحاطة صحفية أجراها في مقر الوزارة بواشنطن إنه لا يزال يعلق آمالا في المضي قدما في الحوار مع الشمال وذلك في رده على سؤال عن مدى تفاؤله بحل الأزمتين النوويتين مع إيران وكوريا الشمالية هذا العام الذي يتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وذكر "بومبيو" بأنه كانت هناك آراء متباينة حول هدية عيد الميلاد من قبل كوريا الشمالية. إلا أن ذلك لم يحصل في الواقع، مؤكدا تفاؤل واشنطن بإجراء الحوار حول كيفية تحقيق الوعود التي وضعها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في عام 2018.