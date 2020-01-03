إنفاق 37 % من الميزانية المرصودة لفرص العمل لهذا العام في الربع الأول

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه يعتزم إنفاق 37% من الميزانية المرصودة لإيجاد فرص العمل لهذا العام خلال الربع الأول من هذا العام.جاء ذلك في اجتماع خصص للتعامل مع تعزيز الأنشطة الاقتصادية بين الوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد ترأسه اليوم الأربعاء في المقر الحكومي في سيول حيث قال إن الميزنيات المتعلقة بدعم الأوضاع الاقتصادية هذا العام سيتم إنفاقها بشكل مبكر بينما سيتم إنفاق ميزانيات الرفاهية في أوقات مناسبة.وأضاف الوزير أنه سيتابع أوضاع إنفاق ميزانيات الرفاهية من خلال تنظيم اجتماعات متابعة الإدارة المالية شهريا وغيرها حتى يتم إنفاق أجور الرفاهية الرئيسية، بما فيها أجور المعيشة وأجور الرعاية الطبية وأجور رعاية الأطفال، بشكل صحيح.وأضاف أنه يطلب من البرلمان التعاون في المجال التشريعي مشددا على ضرورة تعديل القوانين العالقة من أجل إنفاق المعاشات الأساسية والمرصودة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشات العامة.