تراجع أسعار الأسهم الكورية بعد الهجمات الإيرانية الصاروخية على قواعد أمريكية

Photo : YONHAP News

شهدت أسعار الأسهم الكورية انخفاضا كبيرا صباح اليوم الأربعاء بعد ورود خبر عن قيام طهران بهجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق.وتراجع مؤشر أسعار الأسهم الكورية "كوسبي" بمعدل 29.80 نقطة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء مقارنة مع يوم أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 2،145.74 نقطة.والجدير بالذكر أن المؤشر قد انطلق صباح اليوم عند مستوى2،156.27 نقطة أي بانخفاض قدره 19.27 نقطة مقارنة بيوم أمس، ليصل إلى أقل من 2،140 نقطة، مستقرا بذلك عند مستوى 2137.72 نقطة في وقت ما.وشهد سوق الأوراق المالية المحلية عمليات بيع من قبل المؤسسات والأجانب بقيمة وصلت إلى 159 مليارا و500 مليون وون، و8 مليارات و200 مليون وون، بينما اشترى الأشخاص ما قيمته 166 مليارا و500 مليون وون.أما مؤشر "كوسداك" الكوري، فقد انخفض بمعدل 19.33 نقطة مقارنة مع يوم أمس، ليسجل 644.04 نقطة.وبخصوص سوق الأسهم في مدينة نيويورك الأمريكية، انخفض معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية بما فيها معدل داو جونز الصناعي بسالب 0.42 %، ومؤشر 500 لستاندارد آند بورز بسالب 0.28 % ومؤشر ناسداك بسالب 0.03 %.