محادثات بين وزيرة الخارجية والسفراء الكوريين في الشرق الأوسط

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عقدت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" سلسلة من مؤتمرات الفيديو مع السفراء الكوريين الجنوبيين في الشرق الأوسط، للتعرف على الموقف الحالي في المنطقة وسط التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.وأطلع المسؤولون "كانغ" أمس الأربعاء على سلامة وظروف المواطنين والشركات الكورية الجنوبية في إيران والعراق وإسرائيل ومناطق أخرى في المنطقة. وطلبت الوزيرة منهم وضع نظام استجابة على مدار الساعة، ومراجعة كل قضية يمكن أن تؤثر على الشعب والجيش الكوري الجنوبي.كما أمرت الوزيرة بتشديد إجراءات السلامة للقوات الكورية الجنوبية المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات ولبنان.وقد تمت مناقشة خطة إجلاء محتملة للكوريين الجنوبيين من المناطق ذات التوتر وذلك في حالات الطوارئ.