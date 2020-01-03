نزاع بين وزراة العدل والنيابة بشأن تعديلات لمناصب كبار المدعين

Photo : YONHAP News

وقع نزاع بين وزارة العدل والنيابة بشأن تعديل مقرر لكبار المدعين في النيابة، حيث تسعى وزيرة العدل الجديدة "تشو مي إيه" إلى إجراء عملية إعادة تنظيم سريعة، وطلبت من النيابة العامة إبداء الآراء بشأن المسألة بحلول ظهر أمس الأربعاء.ويعد وزير العدل ملزما بحكم القانون بالاستماع في المقام الأول إلى آراء النائب العام قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين في النيابة.لكن النيابة من جهتها قاومت الطلب، ودعت الوزارة إلى تسليمها قائمة المرشحين للتعديلات، بحجة أنها لا تستطيع التعبير عن وجهة نظرها دون معرفة الأفراد الذين قد يكونوا عرضة للتغييران.وقد وجهت الوزارة علنًا طلبًا للنائب العام "يون سيوك يول" للامتثال للطلب السابق، مشيرة إلى أن الوزيرة قد أجَّلت جميع جداول أعمالها الأخرى حتى إكمال التعديل.ويأتي التوتر الأخير بين الجانبين في الوقت الذي تعهدت فيه الوزيرة "تشو" بالمضي قدمًا في مهمة إصلاح النيابة، التي تركها سلفها "تشو كوك" دون إكمال.وفي وقت سابق من اليوم، عقدت لجنة موظفي النيابة في الوزارة اجتماعًا للتعجيل بإجراء التعديل المقرر.