حملة حكومية مشتركة لكشف المعاملات العقارية غير القانونية

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أطلقت الحكومة حملة جديدة على المعاملات العقارية غير القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العقارات.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأربعاء إنه سيتم إجراء تفتيش مشترك مع الهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وسيستمر حتى نهاية الشهر المقبل، للكشف عن المعاملات العقارية غير المشروعة.وقد تم إجراء التفتيش المشترك السابق في العام الماضي.وبمجرد اكتمال عملية التفتيش الأخيرة تخطط الحكومة لتعبئة فريق تفتيش يكون مستعدًا لإجراء مراقبة مستمرة لتلك الممارسات، بما في ذلك التحويلات بين أفراد الأسرة الواحدة للتهرب من الضرائب.وقال أمين السياسات "كيم سانغ جو" في المكتب الرئاسي لإحدى الإذاعات المحلية إن تحقيق الاستقرار في سوق العقارات هو الأولوية القصوى لإدارة "مون".