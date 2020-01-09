المحكمة ترفض احتجاز مسؤولي خفر السواحل السابقين في كارثة غرق العبارة سيه وال

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رفضت محكمة محلية اليوم الخميس إصدار مذكرة توقيف لمسؤولين سابقين في خفر السواحل، بتهمة سوء تعاملهم المزعومة في حادث غرق العبارة "سيه وال" في عام 2014، الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص.ورفضت محكمة سيول المركزية طلب الادعاء باحتجاز قائد خفر السواحل "كيم سوك كيون"، بالإضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين.وقد تقدمت النيابة بطلب الاحتجاز في وقت سابق من الأسبوع، بتهمة تسبب هؤلاء المسؤولين في غرق 303 من الركاب وإصابة 142 آخرين، بعد فشلهم في إبلاغ ركاب العبارة بإجلائها، وعدم توفير الوسائل اللازمة لإنقاذهم.لكن المحكمة رفضت الطلب قائلة إنه من الصعب رؤية الحاجة إلى احتجازهم في ضوء التقدم المحرز في التحقيقات ومستوى الأدلة المقدمة من النيابة وتعاون المشتبه فيهم مع التحقيق.وهذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها النيابة إلى اعتقال مسؤولين سابقين منذ إطلاق وحدة تحقيق خاصة قبل 50 يومًا.