ترامب يعلن عن مزيد من العقوبات على إيران ويلمح إلى استعداده للسلام

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هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض عقوبات "قوية" على إيران، ردًّا على الهجمات الأخيرة التي قامت بها ضد القوات الأمريكية في العراق، لكنه قال إن واشنطن لا تسعى للحرب مع طهران.وتأتي التصريحات في خطاب تلفزيوني بعد ساعات من إطلاق إيران لصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تقيم فيهما القوات الأمريكية.وقال "ترامب" إنه لم تقع أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية في الهجمات، التي جاءت ردًّا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي بطائرة أمريكية دون طيار.وقال "ترامب" إنه لم تقع أي إصابات في صفوف الأمريكيين أو العراقيين بسبب الاحتياطات المتخذة ونظام الإنذار المبكر الذي عمل بشكل جيد للغاية.وبينما أكد "ترامب" مجددًا شرعية مقتل سليماني، فقد قال إن الولايات المتحدة ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني، حيث تواصل واشنطن تقييم الخيارات المناسبة للرد على العدوان الإيراني.وشدد "ترامب" على قوة الجيش الأمريكي، لكنه قال إن إدارته لا تسعى إلى الصراع، مضيفًا أن الولايات المتحدة مستعدة "للسلام" مع كل من يسعون إليه.كما حث بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين على التخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015 الموقع مع إيران، والعمل سويًّا للتوصل إلى اتفاق جديد.