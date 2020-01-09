وزارة العدل تستبدل كبار المدعين المسؤولين عن التحقيقات في الفضائح رفيعة المستوى

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استبدلت وزارة العدل أمس الأربعاء كبار المدعين الذين قادوا التحقيقات في الفضائح السياسية الكبرى، التي شملت وزير العدل السابق "تشو كوك" وبعض المسؤولين الرئاسيين.وأعلنت الوزارة عن هذه الخطوة المفاجئة في بيان صحفي بعد أيام من تولي وزيرة العدل "تشو مي إيه" لمنصبها.وشملت عملية التعديل نقل 32 من المساعدين الرئيسيين للنائب العام "يون سيوك يول" إلى مناصب إقليمية وأقل أهمية.حيث تم نقل "هان دونغ هون" رئيس إدارة مكافحة الفساد الذي كان يبحث في مزاعم الفساد المحيطة بوزير العدل "تشو كوك" إلى مكتب المدعي العام الأعلى في مدينة بوسان.وتم نقل "بارك تشان هو" الذي كان مسؤولًا عن التحقيقات في مزاعم مساعدة المكتب الرئاسي لأحد أصدقاء الرئيس على الفوز في انتخابات عام 2018 في أولسان إلى مكتب المدعي العام في جزيرة جيجو.