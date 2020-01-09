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السياسية

البرلمان يمرر 180 من التشريعات المتعلقة بحياة المواطنين اليوم الخميس

Write: 2020-01-09 10:34:24

البرلمان يمرر 180 من التشريعات المتعلقة بحياة المواطنين اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة عامة بعد ظهر اليوم الخميس، للتصويت على نحو 180 من التشريعات المتعلقة بسبل عيش المواطنين، بعد تراجع حزب كوريا الحرة عن المماطلة البرلمانية.
وتهدف التشريعات إلى متابعة منهجية لسياسات الشباب وزيادة فترة السماح في نظام ساعات العمل المرنة إلى ستة أشهر.
وبعد تمرير التشريعات في البرلمان، من المتوقع أن يسعى الحزب الديمقراطي الحاكم إلى تمرير تشريعات المسار السريع الإصلاحية المتعلقة بإصلاح النيابة ورياض الأطفال.
وإذا تم وضع التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية للتصويت، فمن المتوقع لجوء حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إلى المماطلة البرلمانية لمنع تمريره.
وتخطط الأحزاب السياسية لعقد اجتماع للجنة التشريعية والقضائية في الصباح لتمرير التشريعات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية وقوانين حماية خصوصية المعلومات لإرسالها إلى الجلسة العامة.
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