ردود فعل حزبية متباينة على استبدال كبار المدعين في النيابة

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تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية على استبدال وزارة العدل لكبار المدعين في النيابة الذين قادوا التحقيقات في الفضائح السياسية البارزة التي تورط فيها مسؤولين رئاسيون سابقون وحاليون.ورحب الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الأربعاء بحركة التعديلات، واعتبرها تعديلا "صحيحًا" يعكس وجود الإرادة لإصلاح النيابة.وانتقد الحزب النيابة بسبب نزاعاتها مع الوزارة بشأن التعديل، قائلًا إن موقف النيابة "غير المناسب" يدل مجددًا على الحاجة إلى الدفع من أجل الإصلاح.لكن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي انتقد التعديلات، وادعى أن وزيرة العدل "تشو مي إيه" قد تواجه اتهامات إساءة استخدام السلطة.وقال الحزب إن التعديل بمثابة أمر صادر من الرئاسة بوقف المدعين العامين الذين قادوا التحقيقات في الجرائم التي تورط فيها المكتب الرئاسي.