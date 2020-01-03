سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ببغداد

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أفادت وسائل الإعلام بسقوط صاروخين داخل المنطقة الخضراء ببغداد في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، بعد أقل من يوم من مهاجمة إيران لقاعدتين عراقيتين.وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن الجيش العراقي أن صاروخين من طراز كاتيوشا سقطا داخل المنطقة شديدة التحصين، التي تضم المباني الحكومية ومقرات السفارات الأجنبية.ونقلت وكالة فرانس برس أيضًا عن مصادر متعددة أن المنطقة تعرضت لهجوم صاروخي.وقد شهدت المنطقة عدة هجمات صاروخية في الأشهر الأخيرة، ويأتي الهجوم الأخير بعد أن أطلقت إيران عددًا من الصواريخ الباليستية على قاعدتين عراقيتين تقيم فيهما القوات الأمريكية، ردًّا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.