الحكومة الكورية تؤكد على أنها طرف في قضية شبه الجزيرة الكورية

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في تعليقها على تصريحات السفير الأمريكي لدى سيول والتي أكد فيها على أهمية تعديل نسق التسريع في تحسين العلاقات بين الكوريتين وضرورة التفاوض مع واشنطن بهذا الخصوص، أعربت حكومة سيول عن تعاطفها مع تلك التصريحات مؤكدة مجددا على أن كوريا الجنوبية هي أحد أطراف قضية شبه الجزيرة الكورية.وكان السفير "هاريس" أشار في مقابلة أجراها مع إذاعة الكي بي إس أمس الأربعاء إلى ضرورة مواكبة تقدم العلاقات بين الكوريتين من أجل إحراز تقدم في قضية نزع الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.وأكد السفير الأمريكي من جديد على الرؤية الأمريكية التي تدعو إلى تعديل السرعة فيما يتعلق بتحسين العلاقات بين الكوريتين.كما شدد على ضرورة التشاور مع واشنطن بشأن مبادرات التعاون بين الشمال والجنوب التي كان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد أعلن عنها في كلمة له بمناسبة العام الجديد.وردا على ذلك، قال الناطق باسم وزارة التوحيد "لي سانغ مين" إنه من غير المناسب تقييم تصريحات السفير الأمريكي واحدة تلوى الأخرى. لكنه شدد على أن كوريا الجنوبية طرف في قضية شبه الجزيرة الكورية.وبالرغم من أن تصريحاته تمثل من المبادئ الأسياسية، إلا أنها ترفض تصريحات السفير "هاريس" التي قد تفسر على أنها نوع من التدخل غير المباشر.من جانبه صرح مقر الرئاسة الكورية بأن اتصالات كثيرة ومتكررة تجري بين سيول وواشنطن من أجل التشاور حول مختلف القضايا. لكنه قال إن التشاور مع واشنطن لا يعني أن سيول ستحتاج في كل مرة للحصول على إذن من الولايات المتحدة لتقوم بعمل ما.وفيما يتعلق بطلب السفير الأمريكي إرسال بعض الجنود الكوريين إلى مضيق هرمز، صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها لم تتخذ بعد أي قرار خاص بهذا الشأن.