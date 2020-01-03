الرئيس مون يؤكد على أهمية تعزيز صناعة البطاريات

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس إن صناعة البطاريات ستخلق سوقا أكبر من سوق أشباه الموصلات بحلول عام 2025 في ظل الزيادة السريعة في الطلب على البطاريات في مجالات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية وأجهزة تخزين الطاقة.وحضر الرئيس "مون " صباح اليوم مراسم خاصة باتفاقية شركة "جي إس" للإنشاءات على الاستثمار في منطقة "بوهانغ" الاقتصادية الحرة الخاصة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ حيث ألقى كلمة للتهنئة قال فيها "إذا كان الحديد والصلب يمثلان أرزا في قطاع الصناعات التقليدية، فإن البطاريات تشكل أرزا في مجال الصناعات المستقبلية".وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى بناء مرافق خاصة بإعادة تدوير البطاريات بالتعاون مع الشركة وإدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومدينة بوهانغ حيث من المتوقع أن تستثمر حوالي 100 مليار وون خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل توفير حوالي 300 فرصة عمل جديدة.