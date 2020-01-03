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السياسية

وزيرة الخارجية الكورية : احتمال بعدم تطابق رؤى سيول وواشنطن بشأن إرسال الجنود إلى مضيق هرمز

Write: 2020-01-09 15:20:41Update: 2020-01-09 15:25:05

وزيرة الخارجية الكورية : احتمال بعدم تطابق رؤى سيول وواشنطن بشأن إرسال الجنود إلى مضيق هرمز

Photo : YONHAP News

أشارت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إلى احتمال وجود اختلاف في المواقف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فيما يتعلق بمسألة إرسال الجنود الكوريين إلى مضيق "هرمز".  
وحضرت الوزيرة "كانغ" جلسة عامة للجنة الدبلوماسية والتوحيد عقدت اليوم الخميس في مقر البرلمان حيث قالت إنه من الأولويات العليا ضمان سلامة المواطنين الكوريين والشركات والسفن الكورية، مضيفة أنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات بشأن مسألة إرسال الجنود إلى المضيق .
وبخصوص طلب السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس" من حكومة سيول إرسال الجنود إلى المضيق أثناء مقابلة أجراها أمس الأول الثلاثاء مع إذاعة الكي بي إس، ذكرت الوزيرة الكورية أنها ستجري قريبا لقاء مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو"متوقعة أن تتم مناقشة المسألة في هذا اللقاء.
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