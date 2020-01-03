مشاورات أمنية رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في واشنطن

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أجرى مدير مكتب الأمن القومي التابع لمقر الرئاسة الكورية "تشونغ وي يونغ" الذي يزور العاصمة الأمريكية "واشنطن" حاليا مشاورات أمنية عالية المستوى أمس الأربعاء مع الولايات المتحدة واليابان.وشارك "تشونغ" في المشاورات التي جرت في البيت الأبيض مع نظيريْه الأمريكي " روبورت أوبرايان" والياباني "كيتامورا شيغيرو" كما أجرى مشاورات منفصلة أخرى مع نظيره الأمريكي في نفس اليوم.والجدير بالذكر أن المشاورات الثلاثية جرت لأول مرة بعد تصفية الصراعات بين سيول وطوكيو بشكل مؤقت.وبالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المشاورات إلا أن المراقبين قالوا إنها شهدت تبادلا للكثير من الآراء حول مختلف القضايا الراهنة، بما فيها استئناف الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، والتقدم في العلاقات بين الكوريتين، والتحالف الكوري الأمريكي من جهة، والكوري الأمريكي الياباني من جهة أخرى.واتجهت أنظار المتابعين بشكل خاص إلى احتمال مناقشة مسألة إرسال الجنود الكوريين إلى مضيق هرمز تماشيا مع تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لتصاعد الصراعات الأمريكية والإيرانية.وطلبت الولايات المتحدة من حلفائها بما فيها كوريا الجنوبية إرسال جنودها إلى المضيق من أجل التصدي لإيران. لكن كوريا تلتزم الحذر ويساورها القلق بعد التحذير الذي أطلقته طهران والذي قالت فيه إنها ستدخل أي طرف يتعاون مع الولايات المتحدة، في نطاق أهدافها الهجومية.كما رأى المراقبون أن المشاورات قد تناولت أيضا سبل جلب بيونغ يانغ إلى مائدة المفاوضات في ظل كشف الشمال عن سلاح استراتيجي جديد .علاوة على ذلك برز احتمال بأن يكون قد تم خلال المشاورات مناقشة سبل تقدم العلاقات بين الكوريتين بعد أن أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن نيته استئناف الجهود لتحقيق زيارة الزعيم الكوري الشمالي لسيول.