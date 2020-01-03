تأثيرات الصراعات الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد الكوري ضئيلة

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قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية والإستراتيجية اليوم الخميس إن تأثيرات الصراع الأمريكي الإيراني على الاقتصاد المحلي ضئيلة.وأدى "هونغ" مع مدير السياسات في مقر الرئاسة الكورية "كيم سانغ جو" زيارة صباح اليوم للبرلمان حيث التقيا بزعيم الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" وزعيم التكتلات البرلمانية للحزب الحاكم "لي إين يونغ" وشرحا لهما سبل الحكومة لضمان سلامة الكوريين المقيمين في الشرق الأوسط وتوريد النفط الخام من المنطقة وطلبا منهما التعاون.وقال "هونغ" إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق أثار قلقا كبيرا من أشياء كثيرة إلا أن أسواق الأوراق المالية تشهد استقرارا إلى حد كبير، مضيفا أن تأثيراته على الاقتصاد الحقيقي ضيئلة في الوقت الراهن.وفيما يتعلق بضمان سلامة الكوريين المقيمين في الشرق الأوسط، قال نائب رئيس الوزراء إن حكومة سيول تضع الأولوية القصوى لضمان سلامتهم ولكنها لا ترى ضرورة لسحبهم حاليا ، مضيفا أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أمنهم وسلامتهم.