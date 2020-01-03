تكوين لجنة للتوحيد بمشاركة الحزب المعارض الرئيسي وحزب المحافظين الجدد

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اتفق عدد من الأحزاب والجماعات المدنية المنتمية إلى معسكري المحافظين والوسطيين على تكوين لجنة الابتكار والتوحيد بمشاركة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب المحافظين الجدد.وقال "آن هيونغ هوان" الأمين العام لاتحاد توحيد الشعب إن ممثلي الأحزاب والجماعات المدنية عقدوا اجتماعا صباح اليوم الخميس في مركز الصحافة بسيول حيث اتخذوا قرارا بتكوين اللجنة.وتولى "بارك هيونغ جون" الرئيس المشترك للمنصة السياسية "الحرية والجمهورية" والذي كان يتولى منصب الأمين العام في البرلمان، منصب رئيس لجنة الابتكار والتوحيد الجديدة.كما اتفق الاجتماع على اختيار "الابتكار والتوحيد" كمبدأ أساسي للتوحيد الكبير وأجمع على أن التوحيد يستهدف "الحرية والعدالة" باعتبارهما من القيم العصرية.كما اتخذ الاجتماع قرارا للعمل على التوحيد الكبير بين كل القوى من الوسطيين والمحافظين الذي يعارضون حكومة الرئيس "مون جيه إين".