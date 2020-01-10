النيابة تداهم اللجنة الرئاسية في قضية التدخل في الانتخابات

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أجرى المدَّعون عمليات تفتيش في اللجنة الرئاسية للتنمية الوطنية المتوازنة، في إطار التحقيق المستمر في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي في الانتخابات البلدية في "أولسان".وقام المسؤولون بتفتيش مكتب اللجنة الواقع في الطابق الرابع من المجمع الحكومي في سيول أمس الخميس، وحصلوا على السجلات المتعلقة بالأنشطة الاستشارية في وقت انتخابات المحافظات في يونيو عام 2018.جدير بالذكر أن اللجنة هي هيئة استشارية رئاسية تم إنشاؤها لتحقيق التنمية الوطنية المتوازنة والحد من اختلال النمو الإقليمي.وتهدف النيابة من المداهمة أن تنظر كيف قام "سونغ تشيول هو" عمدة "أولسان" بصياغة وتنفيذ تعهدات حملته الانتخابية.وقد تم تعيين "سونغ" كمستشار للجنة في أواخر عام 2017، عندما كان يستعد للترشح لمنصب عمدة "أولسان".ويُعتقد أن النيابة تبحث عن أدلة تتعلق باحتمال حصوله على مساعدة في صياغة تعهدات حملته الانتخابية، من المجلس الاستشاري للجنة، الذي كان يضم مسؤولين من الحزب الحاكم.