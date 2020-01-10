مون يعقد المؤتمر الصحفي للعام الجديد يوم الثلاثاء القادم

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" المؤتمر الصحفي الخاص بالعام الجديد يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيحدد خلاله مخططًا لشؤون الدولة، من خلال جلسة للأسئلة والأجوبة.وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، قالت المتحدثة الرئاسية "كو مين جونغ" إن "مون" سيجتمع مع حوالي 200 من المراسلين المحليين والأجانب في المكتب الرئاسي للإجابة عن أسئلتهم.وسوف يبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 10 صباحًا ويستمر لمدة 90 دقيقة.وقالت "كو" إن الرئيس سوف يبين اتجاه حكومته في العام الجديد، وسيشارك أفكاره في مختلف القضايا، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والمجتمع والدبلوماسية والأمن القومي.وأضافت أنَّ "مون" سيستضيف المؤتمر مباشرة، في حين سيتمكن الصحفيون من طرح الأسئلة بدون قيود، مثل العام الماضي.ونظرًا لأن الرئيس ألقى بالفعل كلمته بمناسبة العام الجديد، فسوف يتم استقبال الأسئلة بدون أي ملاحظات منفصلة عند افتتاح الحدث.