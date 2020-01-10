الحزب المعارض يتعهد بنزع الثقة من وزيرة العدل بعد التعديلات المثيرة للجدل

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هدد حزب كوريا الحرة -المعارض الرئيسي- بالتحرك لنزع الثقة من وزيرة العدل "تشو مي إيه"، بسبب حركة الاستبدالات الأخيرة المثيرة للجدل التي شملت كبار المدعين في النيابة.وكشف زعيم الحزب المعارض "شيم جيه تشول" عن تلك الخطة في اجتماع مع الصحفيين أمس الخميس، على هامش الاجتماع العام للحزب المحافظ.ووصف "شيم" الأمر بـ "المذبحة"، قائلًا إن حزبه سيتقدم باقتراح إلى البرلمان لإقالة "تشو".كما قال إن الحزب سوف يشكل فريق عملي داخلي للنظر في مشروعية التعديل الوزاري.كانت وزارة العدل قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي عن حركة نقل وتعيينات لاثنين وثلاثين من كبار المدعين، وشملت التعيينات المحققين الذين قادوا التحقيقات في قضايا الفساد التي شملت وزير العدل السابق "تشو كوك" وعددًا من الشخصيات من المعسكر الحاكم.